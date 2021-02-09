Spectator: ФРГ интересуется «Спутником V» из-за «катастрофы» с вакцинами в ЕС

Публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator написал, что власти ФРГ интересуется российской вакциной от коронавируса «Спутник V» из-за «катастрофы» с распространением вакцин, случившейся в Евросоюзе.

В материале отмечается, что если данный препарат будет утвержден европейскими регуляторами, то он будет четвертой на европейском рынке вакциной после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V», — сказано в публикации. Автор материала пояснил, что использованию препаратов от Moderna и Pfizer/BioNTech «мешают задержки с поставками и политические просчеты».

По утверждению Экнера, европейские регуляторы все еще с настороженностью относятся к вакцине AstraZeneca.

Автор материала также отметил, что опубликованные в медицинском журнале Lancet результаты III фазы клинических исследований «Спутника V» стали причиной «бурной активности» в Германии. Испытания подтвердили высокую безопасность вакцины. Ее эффективность оказалась на уровне 91,6%.

Журналист указал, что в ФРГ с одобрением восприняли возможность получения еще одной вакцины от COVID-19, так как «в стране растет недовольство медленным ходом вакцинации».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для производства «Спутника V» в ЕС.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».