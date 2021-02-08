В Мосгорсуд поступило сообщение о «минировании»

Из Мосгорсуда эвакуировали посетителей и работников, а также приостановили рассмотрение дел из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

По ее словам, в настоящее время в здании суда находятся кинологи и сотрудники полиции.

В понедельник, 8 февраля, Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова из-за несанкционированной акции 23 января.

Также в суде планировалось апелляционное заседание по жалобе на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которому предъявлено обвинение в склонении людей к самоубийству.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы начала проверку из-за сообщении о «минировании» всех школ России.