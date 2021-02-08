В Мосгорсуд поступило сообщение о «минировании»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2... Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2...
Сотрудник полиции около здания Мосгорсуда перед началом заседания по делу Алексея Навального, 2...
Maxim Shemetov/Reuters

Из Мосгорсуда эвакуировали посетителей и работников, а также приостановили рассмотрение дел из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

По ее словам, в настоящее время в здании суда находятся кинологи и сотрудники полиции.

В понедельник, 8 февраля, Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова из-за несанкционированной акции 23 января.

Также в суде планировалось апелляционное заседание по жалобе на арест бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которому предъявлено обвинение в склонении людей к самоубийству.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы начала проверку из-за сообщении о «минировании» всех школ России.