ВОЗ: вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «слухами» предположения о том, что прививка против коронавирус может вызывать бесплодие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

По ее словам, не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие.

О'Брайен также заявила, что вакцины от COVID-19 не приводят к изменению ДНК человека, а содержащиеся в препаратах химические вещества не вредят здоровью.

«Вакцины, которые у нас имеются, являются безопасными», — уверяет представитель ВОЗ, отметив, что все компоненты вакцин «тщательно тестируются».

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».