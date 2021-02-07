Минимум девять человек погибли в результате схода ледника в Индии

По меньшей мере девять человек погибли при наводнении в результате схода ледника в Индии, сообщает телеканал News 18 со ссылкой на представителя полиции.

«На Тапованской плотине был строящийся туннель, и мы опасаемся, что там было 15-20 рабочих <...> У нас есть информация, что из реки были извлечены 9-10 тел», — заявили в полиции.

Ранее стало известно, что в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд пропали без вести около 150 человек.