В Петербурге возобновила работу станция «Невский проспект»

В Санкт-Петербурге для пассажиров открыли станцию метро «Невский проспект», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен».

Уточняется, что станция была открыта для входа и выхода пассажиров в 14.53 мск.

В 13.00 вестибюли станции метро «Невский проспект» были закрыты по требованию ГУ МВД из-за несанкционированных акций протеста. Также была ограничена работа общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам.