«Решил понтануться»: звезда «К себе нежно» о первом гонораре

Звезда фильма «К себе нежно» Леонид Бичевин рассказал, как распорядился своим первым гонораром. Воспоминаниями он поделился с «Газетой.Ru».

«Там были какие-то смешные деньги, символические. Платили по 10-15 тысяч рублей, и на них можно было где-то месяц жить или, если это был конец учебы, то просто как-то их проесть, пропить, в кино сходить. А вот на первый большой гонорар я решил «понтануться» и купил машину. Красивую!» — посмеялся он.

Также Леонид Бичевин рассказал о своей первой роли.

«Кажется, это было в сериале «Три полуграции» у Давида Кеосаяна. Я снялся в маленьком эпизоде, появился на три секунды, и меня прогоняли. Особенно запомнился сам процесс съемок: постоянно ходили туда-сюда люди, повсюду были какие-то провода, лампы. Вокруг происходил бедлам, и это было так странно. А потом, вдруг, тебя ставят в кадр, и нужно сразу что-то делать, потом переделывать, пробовать по-другому, и так далее. Все это в первый раз ощущалось как полный хаос, и я думал: «Куда я вообще попал?» — говорит актер.

Также Леонид Бичевин рассказал о съемках у Алексея Балабанова.

