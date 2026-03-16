Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что мировое сообщество даст оценку военным преступлениям Украины. Заявление об этом она сделала в эфире радио Sputnik.

«Я уверена, что Нюрнбергский процесс впереди. Конечно, оценка будет дана бесчеловечным военным преступлениям Киева, грубейшим нарушениям прав человека», — сказала российский омбудсмен.

Москалькова отметила, что информирует представителей Международного общественного трибунала и других международных структур информацию о фактах преступлений Вооруженных сил Украины.

До этого она заявила, что Россия не остановится, пока не вернет семь жителей Курской области с территории Украины. По ее словам, на данный момент в Россию удалось вернуть 158 жителей Курской области.

6 марта Москалькова сообщала, что российская сторона добилась освобождения двух женщин из Курской области, которые находились на территории Украины. Это 85-летняя бабушка и ее 42-летняя внучка из Суджанского района. Женщины были обменены на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.