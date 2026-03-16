Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Евросоюзе получили заверения от Украины по вопросу «Дружбы»

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Украина заявила еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, что делает все возможное, чтобы возобновить работу нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил сам Йоргенсен по итогам встречи с украинскими представителями, его слова приводит Reuters.

«Украинцы заявили мне, что делают все возможное для восстановления трубопровода», — сказал он журналистам.

По словам Йоргенсена, Европейский союз заинтересован в сохранении текущей структуры рынка электроэнергии. Он отметил, что ЕС в данный момент не находится в кризисе безопасности поставок, но переживает ценовой кризис в связи с ростом стоимости нефти и газа на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном. Еврокомиссар добавил, что чиновники разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях.

12 марта представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Европейская комиссия (ЕК) официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

Ранее в ЕК высказались о возможности профинансировать ремонт «Дружбы».

 
Теперь вы знаете
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
