В Евросоюзе получили заверения от Украины по вопросу «Дружбы»

Украина заявила еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, что делает все возможное, чтобы возобновить работу нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил сам Йоргенсен по итогам встречи с украинскими представителями, его слова приводит Reuters.

«Украинцы заявили мне, что делают все возможное для восстановления трубопровода», — сказал он журналистам.

По словам Йоргенсена, Европейский союз заинтересован в сохранении текущей структуры рынка электроэнергии. Он отметил, что ЕС в данный момент не находится в кризисе безопасности поставок, но переживает ценовой кризис в связи с ростом стоимости нефти и газа на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном. Еврокомиссар добавил, что чиновники разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях.

12 марта представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Европейская комиссия (ЕК) официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

Ранее в ЕК высказались о возможности профинансировать ремонт «Дружбы».