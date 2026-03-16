Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Директор «Архангельского» покинул должность по собственному желанию

Евгений Одиноков/РИА Новости

Директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный покинул пост по собственной воле. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на своем канале в Max.

«Вадим Задорожный покидает музей-заповедник по собственному желанию», — написала она, добавив слова благодарности за совместную работу.

Задорожный оставался на посту директора «Архангельского» с 3 июня 2015 года. В то же время он является создателем частного музея техники, расположенного неподалеку от музея-заповедника.

Новым генеральным директором музея-заповедника назначена Елена Харламова.

Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль, построенный в конце XVIII — начале XIX века. Заповедник расположен на берегу реки Москвы в районе Красногорска. «Архангельское» считается особо ценным объектом культурного наследия народов России.

5 февраля в Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи водонапорной башни с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова. По данным СК, она была незаконно похищена с территории музея-усадьбы Поленова.

Ранее Волкова раскрыла цену бывшей дворянской усадьбы Лимонова.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!