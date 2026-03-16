Директор «Архангельского» покинул должность по собственному желанию

Директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный покинул пост по собственной воле. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на своем канале в Max.

«Вадим Задорожный покидает музей-заповедник по собственному желанию», — написала она, добавив слова благодарности за совместную работу.

Задорожный оставался на посту директора «Архангельского» с 3 июня 2015 года. В то же время он является создателем частного музея техники, расположенного неподалеку от музея-заповедника.

Новым генеральным директором музея-заповедника назначена Елена Харламова.

Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль, построенный в конце XVIII — начале XIX века. Заповедник расположен на берегу реки Москвы в районе Красногорска. «Архангельское» считается особо ценным объектом культурного наследия народов России.

