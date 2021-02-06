Спрогнозировано серьезное снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

В марте заболеваемость коронавирусом нового типа в Москве может сократиться до 600 случаев в день. Такой прогноз дал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА «Новости».

Эксперт указал, что 24 декабря в столице было выявлено 8,2 тыс. новых случаев COVID-19. При этом 4 февраля данный показатель снизился почти в четыре раза — до 2095 заболевших, отметил Тавадян.

«Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте», — сказал он.

По его словам, в других российских регионах тоже прогнозируется такая динамика.