В Кремле не поддерживают спецрежимы согласования акций в период пандемии

В Кремле не поддерживают идею о введении специальных режимов для согласования акций на период пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росс Дмитрий Песков в пятницу, 5 февраля.

Он напомнил, что в большинстве стран ввели тотальный локдаун из-за эпидемии. По его словам, в России необходимо принимать решительные меря по недопущению распространения инфекции.

«Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть», — выразил мнение представитель Кремля, добавив, что более упорядоченным мероприятием был парад Победы.

Пресс-секретарь отметил, что все зависит от конкретного региона, его эпидемиологической ситуации.

«Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет», — сказал Песков.

Несогласованные акции прошли в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербургу, 23 января и 31-января, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.

Накануне руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил о прекращении проведения масштабных акций протеста в России.