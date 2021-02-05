Прокурор заявил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана ВОВ

Прокурор заявил во время заседания Бабушкинского суда в Москве, что Алексей Навальный умышленно распространял информацию, которая порочила ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, распространение таких сведений повлекло «моральные страдания».

При этом сам Навальный свою вину не признал. Он подчеркнул, что не знает ветерана и никогда ранее с ним не встречался.

Дело было открыто после высказываний Навального к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальному вменяется клевета по ч. 2 ст. 128.1 УК России – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы, без увеличения реального срока.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше».

Днем ранее стало известно, что потерпевший ветеран ВОВ по делу Навального участвует в заседании.