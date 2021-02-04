В Подмосковье пообещали снять ряд ограничений из-за COVID-19 к концу недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снимут ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, уже к концу этой недели, то есть до 7 февраля.

В эфире телеканала «Россия 1» Воробьев ответил на вопрос, когда в Подмосковье откроются рестораны, музеи и ночные клубы: «Я думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали».

За последние сутки в Московской области зафиксировали 831 пациента с COVID-19. Ранее Воробьев обещал, что, как только в Подмосковье будут выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения.