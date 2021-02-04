МЧС: открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске ликвидировано

Открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске ликвидировано. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональный МЧС.

«Ликвидация открытого горения в 6.02 (2.02 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошло возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин произошедшего.