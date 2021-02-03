В центре Москвы нашли похожий на боевую гранату предмет

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Во дворе в центре Москвы обнаружили похожий на боевую гранату предмет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Возле дома номер 12 в Стрельбищенском переулке обнаружен предмет, похожий на гранату», — рассказал собеседник агентства.

Место, где обнаружили подозрительный предмет, оцеплено. Вызваны специалисты.

Ранее три снаряда времен войны обнаружили на стройке в Москве.