Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11%

В Москве на 11% сократилось число госпитализаций людей с коронавирусом по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в столице наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации: уменьшается число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции, сокращается количество госпитализаций с COVID-19.

По последним данным, в городе 3 февраля зафиксировали минимальное с 24 сентября число новых случаев коронавируса за сутки — 1 545. С начала пандемии в столице было выявлено 935 355 случаев инфекции, из них 829 844 пациента вылечились и 13 634 человека умерли.

Также заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа стабилизируется в большинстве регионов России.