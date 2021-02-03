Диетолог рассказала о способе «перезапустить» организм за две недели

Австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель рассказала, как «перезапустить» организм за 14 дней, пишет Daily Mail.

Специалист посоветовала есть много фруктов и зелени, а также курицы и яиц фермерского производства. В рацион также должны быть включены травы, специи и бобы.

Два-три раза в неделю Сэпель посоветовала употреблять лосось и белую рыбу для повышения уровня витаминов В и D в организме. При этом к каждому приему пищи необходимо добавлять шпинат, брокколи, огурцы или горошек.

В ежедневное меню в период «перезагрузки» диетолог также рекомендовала добавить коричневый рис, киноа, овес, картофель, батат, тыкву, свеклу и пастернак. Вместо обычного молока диетолог посоветовала пить миндальное. Блюда она рекомендовала приправлять лимонным соком, соевым соусом Тамари, дижонской горчицей и тхиной.

В эти две недели необходимо исключить из рациона алкоголь, сахар, сахарозаменители, газированные напитки и красное мясо. Врач призвала ограничить потребление кофеина и употреблять травяные чаи и кокосовую воду.

Сэпель также напомнила о необходимости выпивать как минимум два литра воды в день.

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