В Москве в четверг ожидается до +1°С

В Москве в четверг, 27 января, ожидается облачность с осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до -1°С ... +1°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -1°С ... 1°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740, а ночью 737 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.