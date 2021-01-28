В Москве в четверг ожидается до +1°С
Максимс Краюшкинс
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В Москве в четверг, 27 января, ожидается облачность с осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух в столице прогреется до -1°С ... +1°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до -1°С ... 1°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.
Атмосферное давление днем составит 740, а ночью 737 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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