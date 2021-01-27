В США школьницы убили девочку в прямом эфире ради лайков

Полиция в США арестовала четырех подростков в возрасте от 12 до 14 лет за убийство девочки в прямом эфире ради лайков. Об этом информирует The Daily Dot.

Отмечается, что инцидент произошел в торговом центре Walmart в штате Луизиана. Произошедшее транслировалось в социальных сетях Facebook и Instagram.

На видео одна из обвиняемых заявила, что нанесла своей жертве удар ножом прямо в сердце. Девочка умерла в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что российский блогер Reeflay довел подругу до смерти в прямом эфире, до этого другой ютюбер Mellstroy разбил девушке челюсть об стол.