В Кремле назвали «беспрецедентным» уровень насилия со стороны участников акций 23 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень насилия со стороны участников незаконных акций в России 23 января «был достаточно беспрецедентным».

По его словам, столкновения в ходе акций были спровоцированы агрессией протестующих.

«Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, ему «не кажется странным», что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, в то время как против сотрудников правоохранительных органов — нет.

Столичные суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека из-за участия в незаконных акциях 23 января.