Минздрав согласился смягчить правила работы стоматологий

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Министерство здравоохранения России смягчит правила, регламентирующие работу стоматологических клиник. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Евгения Камкина, направленное бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову.

В конце 2020 года Титов обращался к вице-премьеру страны Татьяне Голиковой с просьбой содействовать изменению норм, из-за которых, по его мнению, могли массово закрыться стоматологические медорганизаций. Речь идет о вступивших в силу с 1 января текущего года приказах Минздрава об утверждении правил проведения рентгенологических исследований и об утверждении порядка оказания медпомощи совершеннолетним лицам со стоматологическими заболеваниями. Согласно документам, в каждой стоматологической клинике обязательно должны быть установлены радиовизиограф и ортопантомограф.

В письме Минздрава РФ к Титову говорится, что ведомство разрабатывает изменения в соответствующие порядок и правила. Уточняется, что кабинеты придется оснастить радиовизиографами только при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии.

Кроме того, будет разрешено устанавливать либо радиовизиограф, либо ортопантомограф.