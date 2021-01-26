В Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться коронавирусом от вакцин

Заболеть коронавирусом после введения вакцин против коронавируса «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нельзя. Такое заявление сделал замдиректор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает rg.ru.

Эксперт отметил, что данных препаратах отсутствует живой вирус. По словам Горелова, при введении ослабленного вируса, как в вакцине «КовиВак» Центра имени Чумакова, действительно моделируется процесс легкого течения заболевания. Он указал, что при выработке антител может наблюдаться повышение температуры.

Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной Центра имени Чумакова — она дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», — сказал Горелов.

Специалист добавил, что в любом случае людям, перенесшим COVID-19, следует задуматься о вакцинации не раньше осени.