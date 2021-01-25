Подозреваемого в нападении на россиян в Стамбуле задержали

В Стамбуле задержали подозреваемого в вооруженном нападении на трех россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие все еще находятся в больнице — это две женщины и мужчина. Отмечается, что россияне не являются туристами, в Стамбуле у них есть вид на жительство.

Ранее стало известно, что вечером 24 января сборщик мусора напал с ножом на трех граждан России, в результате чего им потребовалась госпитализация.