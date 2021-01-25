МИД счел публикации посольства США о нелегальных акциях как вмешательство в дела РФ

Министерство иностранных дел РФ рассматривает публикации посольства США о несогласованных акциях протеста как прямое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

В связи с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест. В дипведомстве указали послу США на необходимость соблюдения дипломатических норм в связи с публикациями подобного рода.

«Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — уточнила дипломат.

Ранее МИД РФ обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела России, а Захарова позднее уточнила, что министерство вызовет американских дипломатов после их публикаций.