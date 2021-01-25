Почти 50 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса

От коронавирусной инфекции уже вакцинировались 49 405 жителей Московской области. Об этом заявила глава регионального минздрава Светлана Стригункова, передает ТАСС.

По ее словам, в общей сложности Подмосковье получило 133 725 дозы препарата от коронавируса.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Московской области с начала пандемии выявлен 186 551 случай коронавируса. Скончались от инфекции 3 546 пациентов, вылечились 146 579 человек.

Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявлено еще 19 290 новых случаев коронавируса.