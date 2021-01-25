Почти 50 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса
Анна Светлова
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От коронавирусной инфекции уже вакцинировались 49 405 жителей Московской области. Об этом заявила глава регионального минздрава Светлана Стригункова, передает ТАСС.
По ее словам, в общей сложности Подмосковье получило 133 725 дозы препарата от коронавируса.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в Московской области с начала пандемии выявлен 186 551 случай коронавируса. Скончались от инфекции 3 546 пациентов, вылечились 146 579 человек.
Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в России выявлено еще 19 290 новых случаев коронавируса.
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