Рабочий из Югры предстанет перед судом за убийство двух односельчан
Житель поселка Федоровский в Ханты-Мансийском автономном округе предстанет перед судом за то, что он застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в мае 2020 года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
По данным следствия, 45-летний мужчина убил своих знакомых во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района. Причиной преступления стала ссора, произошедшая между ними.
После совершенного убийства обвиняемый направился в лес, где уснул. На следующее утром там его его обнаружили полицейские. Мужчина во всем признался.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. В СК отметили, что злоумышленнику может грозить пожизненное тюремное заключение.
Ранее сообщалось, что под Пензой мужчина застрелил охотника, перепутав его с кабаном.