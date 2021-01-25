В инструкцию к вакцине «Спутник V» внесли новое предупреждение

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять российскую вакцину «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющуюся в редакции новую инструкцию по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак

В тесте инструкции уточняется, что вакцинация может представлять риск для некоторых групп людей вследствие недостатка информации.

«Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», — говорится в инструкции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе.