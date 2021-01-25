Испытания «Спутника V» в Венесуэле не выявили серьезных осложнений

Венесуэльские медики не зарегистрировали серьезных осложнений у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель исследованиями вакцины в стране Гарсия Пиньера, передает ТАСС.

«Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента - 40. Что касается осложнений, что является самым важным при испытаниях, то были выявлены только легкие осложнения: головная боль, гриппозное состояние или боль в месте укола», - сказал медик.

Пиньера также отметил, что в Венесуэле «не было зарегистрировано ни одного случая серьезных осложнений или смерти добровольца». «Наши результаты совпадают с тем, что можно найти в научных публикациях, и с результатами вакцинации в России и Аргентине», - добавил он.

В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках 10 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для участия в третьей фазе клинических испытаний.