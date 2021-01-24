Депутат Госдумы от Чечни призвал подравшегося с ОМОНом юношу сдаться

Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов обратился к молодому человеку чеченского происхождения, вступившему в драку с бойцами ОМОНа во время несанкционированной акции в Москве, с призывом сдаться, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал опубликовал видеозапись обращения, на которой Делимханов говорит по-чеченски, и привел перевод речи на русский. Подлинность перевода официально не подтверждена.

Депутат призвал молодого человека связаться с ним или другими представителями властей республики в социальных сетях, если он не поддерживает идеи участников незаконных акций.

«[Глава Чечни] Рамзан [Кадыров] сказал, что с властями тебе поможет. Ты свяжись с нами, так как мы со вчерашнего дня не можем найти тебя, если ты свяжешься, мы тебе вопрос с властями решим», – цитирует Baza слова Делимханов.

Ранее аппарат уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой сообщил, что во время незаконной акции в Москве были задержаны более тысячи человек.