Глава минского ОМОНа оценил данные о массовых увольнениях из ведомства

Сообщения о массовых увольнениях сотрудников минского ОМОНа не соответствуют действительности, заявил командир подразделения Дмитрий Балаба. Его слова приводит ТАСС.

Балаба подчеркнул, что даже в Telegram-каналах опровергали данные о массовых увольнениях, объясняя их неправильным подсчетом статистики.

«На данный момент могу сказать только одно: динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах», – отметил командир.

Он пояснил, что в любой гражданской организации идет постоянное движение кадров, некоторые люди переводятся на новые места, некоторые уходят на пенсию, им на смену приходят молодые сотрудники.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам страны с призывом извлечь уроки из произошедших событий, чтобы избежать повтора ошибок.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.