Из квартиры москвички украли часы за несколько миллионов рублей

У жительницы Москвы украли дорогие часы и деньги из сейфа. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в квартире на Тверской улице. Неизвестный путем свободного доступа похитил из сейфа деньги и две пары наручных часов марки Rolex.

Общий материальный ущерб составил порядка 18 млн 782 тыс. рублей.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что безработных москвичей обокрали минимум на 227 млн рублей за год.