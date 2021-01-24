Стена дома обрушилась из-за подтаявшего снега в Ульяновской области

В Ульяновской области обрушилась стена трехквартирного дома из-за подтаявшего снега. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 24 января в селе Максимовка. Отмечается, что одноэтажный дом кирпичный, старый. Год его постройки не указывается.

«Предварительная причина обрушения – подтаявший, тяжелый снег», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Красной Поляне в Сочи обрушился балкон.