Стена дома обрушилась из-за подтаявшего снега в Ульяновской области
Катерина Медведева
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В Ульяновской области обрушилась стена трехквартирного дома из-за подтаявшего снега. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел утром 24 января в селе Максимовка. Отмечается, что одноэтажный дом кирпичный, старый. Год его постройки не указывается.
«Предварительная причина обрушения – подтаявший, тяжелый снег», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на Красной Поляне в Сочи обрушился балкон.
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