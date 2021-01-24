Стала известна национальность убитого пиратами в Гвинейском заливе моряка

Уроженец Азербайджана был тем моряком, которого убили при захвате пиратами грузового судна в Гвинейском заливе. Об этом в Telegram-канале сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным издания, жертвой преступников стал механик Фарман Исмаилов. Пираты также взяли в заложники 15 членов экипажа. Некоторые из них были ранены. Эти 15 захваченных моряков являются гражданами Турции.

Ранее сообщалось, что пираты напали на грузовое судно MOZART в Гвинейском заливе, которое шло под флагом Либерии.