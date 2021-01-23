Полиция раздает маски участникам несанкционированной акции в центре Москвы

Полиция раздаёт маски участникам несанкционированной акции в центре Москвы, передает РИА «Новости».

Женщины-полицейские раздают участникам маски, сотрудники правоохранительных органов включили громкоговоритель, через который напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования масок и перчаток, а также о том, что акция не согласована.

МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях, Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».

Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.