Президент Туркмении велел зарегистрировать российскую вакцину «ЭпиВакКорона»
Анна Светлова
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил минздравмедпрому страны зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом информирует «Интерфакс».
Об этом глава государства заявил на заседании правительства в минувшую пятницу, 22 января.
Во время заседания министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов сообщил, что в стране начались испытания другой российской вакцины — «Спутник V».
Ранее сообщалось, что Туркмения зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».
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