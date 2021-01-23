В штате Нью-Йорк не осталось запасов вакцины от коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал о ситуации с запасами вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал NY1.

Он отметил, что все доставленные дозы препарата будут израсходованы в течение пятницы, 22 января.

По его словам, к пятнице в центрах вакцинации штата оставался запас в 28 тыс. доз вакцин.

«Проблема в том, что мы делаем в день 80 тыс. инъекций вакцины. Так что 28 тыс. доз не хватит на целый день», — сказал Куомо.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране было выявлено более 24,5 млн случаев COVID-19, из них более 400 тыс. — с летальным исходом.