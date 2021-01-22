Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс сообщил в своем Twitter, что на текущей неделе ему вкололи первую дозу вакцины от коронавируса.

Он отметил, что после этого чувствует себя прекрасно.

Гейтс также поблагодарил всех ученых, участников испытаний, регулирующие ведомства, а также медиков.

При этом миллиардер не назвал вакцину, дозу которой он получил.

Ранее Билл Гейтс заявил, что победить COVID-19 можно лишь с помощью сверхэффективной вакцины.