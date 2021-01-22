Ливан зарегистрирует «Спутник V»

Министерство здравоохранения Ливана в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в фармацевтической комиссии при минздраве страны.

«Вопросом уполномочена заниматься фармацевтическая комиссия при минздраве, все документы уже у нас», — сказал он.

Подчеркивается, что обычно регистрация препарата длится долго, но из-за введения ЧС процесс пройдет в сжатые сроки. После этого Ливан начнет импортировать вакцину.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее стало известно, что Венгрия закупит у России 2 млн доз вакцины «Спутник V».