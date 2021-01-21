Эксперт оценил попытки привлечения детей к участию в несанкционированных акциях

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил в комментарии «Газете.Ru», что адресованные школьникам призывы к участию в несанкционированных акциях рассчитаны на создание иллюзии их массовости.

«Снова рассчет на массовость за счет школьников — незрелой молодежи, которая не углубляется в материал, которой не свойственно критическое восприятие того или иного материала. Соответственно средство доставки — все эти «тик-токи», где массово находится эта аудитория», — обратил внимание эксперт.

Мартынов также выразил мнение, что фигуру Навального в данном случае, скорее, уже даже используют: «Понятно, что здесь не про него история».

Он напомнил, что все зрелые люди критически смотрят на всю информацию. «Со школьниками, особенно в возрасте 14-16 лет, другая история», — считает он.

«Но есть же закон и, мне кажется, что во всех таких ситуациях самое точное поведение властей и граждан — это следование букве закона», — добавил Мартынов.

Эксперт также отметил, что в данном случае используется шантаж: «Ели вы сейчас не пойдете по нашему сценарию, мы ваших детей на улицы выведем. А потом известный сценарий — «Они же дети».

«Вообще с моральной точки зрения, кажется, это такая история не очень хорошая, когда втягивают детей. Соответственно отношение к этим «навальным» будет только хуже», — полагает политолог, отметив, что втягивание детей — «это низость», - считает Мартынов.