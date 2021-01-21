Пятнадцать человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове

Пожар в харьковском доме престарелых унес жизни 15 человек, еще пятеро пострадали, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.

Возгорание произошло 21 января в 15.03 по местному времени (16.03 мск) на ул. Нижняя Гиевская на втором этаже двухэтажного жилого дома. Предполагается, что это здание было переоборудовано под дом престарелых. Прибывшие на место спасатели обнаружили жертв и помогли пострадавшим.

«На месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Известно, что площадь пожара составила 100 кв. м. Для тушения огня привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.

В декабре прошлого года 11 человек погибли в частном доме престарелых в Башкирии. Спастись смогли четверо — сиделка и вытащенные ею из здания трое стариков. После случившегося было возбуждено уголовное дело.