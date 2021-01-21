Арест Навального обжаловали

Защита обжаловала арест на 30 суток Алексея Навального, передает ТАСС.

Решение об аресте Навального ранее принял Химкинский городской суд на выездном заседании, которое прошло во 2-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки. Навальный будет ждать в СИЗО заседания суда, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

Как уточняет агентство, защита направила по почте жалобу на арест Навального Химкинским судом.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год.

Во ФСИН утверждают, что Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.