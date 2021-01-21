В РФПИ определили сроки поставок «Спутника V» в Венгрию

Россия может начать поставлять в Венгрию российские вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в феврале. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия-24».

Венгрия первой из стран ЕС одобрила использование вакцины против коронавируса из РФ «Спутник V».

Комментируя эту новость, Дмитриев уточнил, что сотрудничество с Венгрией начнется скоро, однако в феврале будут не очень большие поставки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Также 21 января вакцину «Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек