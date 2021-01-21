Пушков предложил наказывать организаторов трэш-стримов лишением свободы до 5 лет

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести уголовное наказание для организаторов трэш-стримов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что необходимо дополнить 282-ю статью УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьей.

Сенатор предложил наказывать за подобные преступления лишением свободы сроком от трех до пяти лет, принудительными работами на срок от двух до пяти лет или денежным штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что блогер Reeflay довел подругу до смерти в прямом эфире, до этого другой ютюбер Mellstroy разбил девушке челюсть об стол.