Названа предварительная причина взрыва в центре Мадрида

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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По предварительным данным, причиной мощного взрыва стала утечка газа, сообщает издание El Mundo.

Место происшествия, где находятся дом престарелых и школа, оцеплено, проводится эвакуация, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании центре Мадрида произошел сильный взрыв, он разрушил три этажа. На данный момент известно о шести пострадавших, один из них получил серьезные травмы.