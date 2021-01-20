Прокуратура проверит данные об отравлении свыше 40 детей в Подмосковье
Ника Пикекатлет
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В подмосковном Красноармейске учащиеся двух школ обратились за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Там уточнили, что всего с жалобами обратился 41 школьник 19 и 20 января.
Пушкинской городской прокуратуре поручено провести проверку по данному факту на предмет массового отравления детей. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям организации, которая обеспечивает питание в школах, а также самим образовательным учреждениям.
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