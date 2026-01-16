«Моей вины нет»: соперник боксера Цзю об остановке титульного боя

Боксер Зерафа: не знаю, почему меня освистывают после остановки боя с Цзю

Австралийский боксер Майкл Зерафа признался, что не понимает, почему его считают виновным в остановке боя за пояс WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг) с Никитой Цзю.

«Не знаю, почему все меня освистывают. Это не я остановил поединок. Моей вины нет. <...> Вы должны поддерживать спортсменов. Это же спорт. Я извиняюсь. Прошу прощения. Мы повторим это снова, обещаю вам. Я не просил останавливать бой», — заявил он на ринге.

Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой. «Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее Тим Цзю заявил, что Зерафа не достоин реванша с его братом Никитой Цзю.