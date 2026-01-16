Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «пожарник»
Shutterstock

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «пожарник». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По его данным, сообщение прозвучало в 15:40 по московскому времени.

«НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683», — прозвучало в эфире.

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений «жужжалка» передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

Ранее в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «люэсобаул».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27639079_rnd_6",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+