«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «пожарник». Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По его данным, сообщение прозвучало в 15:40 по московскому времени.

«НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683», — прозвучало в эфире.

«Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) в 2025 году передала в эфир 357 сообщений. По приведенной статистике, наибольшее количество сообщений «жужжалка» передала в июне — 49 посланий. На втором месте оказался февраль с результатом в 43 сообщения за месяц. Отмечается, что 38 посланий радиостанция передала в августе, 36 — в декабре. Замыкает пятерку март, в ходе которого в эфире прозвучало 34 зашифрованных сообщения.

Наиболее часто встречающимся позывным в минувшем году стал «НЖТИ», прозвучавший 331 раз. Вторую строчку заняло загадочное слово «ЦЖАП», которое использовалось 11 раз. Третье место осталось за позывным «УЛВН», попавшим в эфир шесть раз за год.

Ранее в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «люэсобаул».