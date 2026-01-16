Размер шрифта
В Минобороны РФ оценили значение взятия Жовтневого под контроль

МО: взятие Жовтневого позволило ВС РФ закрепиться на западном берегу реки Гайчур
РИА Новости

Российские военнослужащие благодаря взятию под контроль населенного пункта Жовтневое, расположенного в Запорожской области, смогли закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Освобождение населенного пункта Жовтневое позволило <...> расширить плацдарм и создать условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области», — добавили в ведомстве.

16 января в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировки российских войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Комаровки в Сумской области, а подразделения группировки войск «Юг» освободили Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за населенные пункты Белогорье и Новобойковское в Запорожской области участвовали военнослужащие группировки «Днепр». Жовтневое, в свою очередь, было взято под контроль подразделениями группировки российских войск «Восток».

Ранее российский военный с огнеметом захватил штаб ВСУ в Запорожской области.

