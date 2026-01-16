Екатеринбурженка стала бесплодной из-за того, что ей вырезали здоровый орган

В Екатеринбурге врачебная ошибка повлекла за собой бесплодие. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщина по имени Елена вместе с мужем решила завести второго ребенка, но спустя некоторое время у екатеринбурженки диагностировали внематочную беременность. Медики предложили операцию и убедили Елену, что правую трубу удалят, а левую – сохранят.

Через год женщина пришла на обследование, так как пара планировала еще одну попытку завести ребенка. Однако заключение врачей удивило Елену.

«Левая маточная труба была не просто повреждена – она была хирургическим путём рассечена. Две отдельные культи с зарубцевавшимися краями. Путь для яйцеклетки был необратимо перекрыт», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили дело по статье о причинении вреда по неосторожности. Следователи выяснили, что проводивший операцию врач несмотря на то, что левая труба была здорова, перерезала ее и внесла в протокол ложную информацию.

Сама медики отрицает вину. Вскоре женщина предстанет перед судом.

Ранее в Новокузнецке женщине по ошибке удалили матку после родов.