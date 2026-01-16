Экс-депутат Рады объяснил, почему Запад может сделать Тимошенко президентом Украины

Западные политические силы могут использовать лидера партии «Батькивщина», экс-премьера Украины Юлию Тимошенко для борьбы с режимом, ее могут сделать следующим президентом страны. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Он отметил, что уголовное дело против Тимошенко только «реанимирует» ее политические позиции.

«Я думаю, что это дело (обвинение в подкупе депутатов. – «Газета.Ru») только реанимирует Юлию Владимировну. Я думаю, она в прошлой жизни была будильником. Ни одно масштабное событие на Украине без ее участия не проходило. Я имею ввиду два Майдана. Ее «разбудили». На протяжении 10 лет ее не было слышно и видно, а сейчас она в топе информационных потоков на Украине», — подчеркнул он.

Килинкаров не исключил, что уголовное дело в отношении Тимошенко может обернуться политическими последствиями для режима Зеленского, поскольку «во времена, когда она уже стала миллиардером, те, кто пытается ее посадить, еще молоко с пенкой пили в детском саду».

Бывший депутат Рады добавил, что с учетом таких последствий Юлию Тимошенко могут готовить к президентству на Украине. Речь может идти об инициативе США, допустил Килинкаров.

«Она мобилизуется. Будет, конечно, играть гораздо более активную роль в украинской политике, чем было ранее. Это предвестник того, что все идет к завершению конфликта. На самом деле речь уже идет о выборах. Это вопрос только времени <…> Считаю, что у Зеленского никаких перспектив на второй срок президентства нет <…> поэтому будут новые новые-старые фигуры. Я не исключаю Юлию Владимировну в качестве такой фигуры», — подчеркнул он.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

16 января украинское издание «Страна» сообщило, что Высший антикоррупционный суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона гривен (60 млн рублей).

Ранее Тимошенко предсказала конец украинской государственности.